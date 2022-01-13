ضبط نصف طن كبدة فاسدة معدة للتوزيع على المحال والمطاعم بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى الشرابية بالتعاون مع مديريتى الطب البيطرى والتموين ومباحث التموين من ضبط نصف طن كبدة فاسدة معدة للتوزيع على المحال والمطاعم بثلاجة ببلوكات مساكن ناصر بالشرابية وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة لمديرية الطب البيطرى ورؤساء الأحياء وشرطة المرافق ومباحث التموين بشن حملات على الأسواق والمحال لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى وتفعيل التفتيش والرقابة التجارية لحماية المواطنين من أساليب الغش والتلاعب التجاري.

وشدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار شن الحملات للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين .