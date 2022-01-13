ضبط عاطل انتحل صفة محصل كهرباء أثناء تحصيله مبالغ مالية من المواطنين بالغربية

الغربية مصطفى عادل

تمكن الأهالي بمدينة قطور بمحافظة الغربية من ضبط عاطل انتحل صفة محصل بشركة الكهرباء، أثناء قيامه بالنصب على المواطنين وخاصة كبار السن وتحصيل مبالغ مالية منهم وتم تسليمه للشرطة.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز قطور بورود بلاغ لشرطة النجدة بتمكن الأهالي من ضبط عاطل انتحل صفة محصل بشركة الكهرباء.

وانتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ، وتبين ضبط عاطل مقيم قرية السجاعية مركز المحلة، وانتحاله صفة محصل بشركة الكهرباء، أثناء قيامه بالمرور على المنازل وتحصيل مبالغ مالية من الأهالي وخاصة كبار السن، وتم اقتياده لمركز الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.