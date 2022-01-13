ضبط أكثر من 7 طن لحوم مفرومه وكبدة مجمدة مجهولة المصدر بدمنهور.. صور

البحيرة - ناصر جودة - أحمد مرعى

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

وفى هذا الصدد شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدى الخضر بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومباحث التموين والرقابة التموينية والتجارية والطب البيطرى، حملات تموينية مكثفة على الأسواق بمركز ومدينة دمنهور أسفرت عن ضبط مصنع منتجات لحوم يعمل بدون ترخيص وبحيازتة منتجات مجهولة المصدر تم التحفظ على كميه 7 طن و200 كجم من الكبده المجمده واللحوم المفرومه والمنتجات النهائيه من اطباق الكفته والكبده والفول الصويا وآلاف العبوات الفارغه والاطباق والكراتين ولون صناعي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

فيما أجرت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، جولة تفقدية بمركز ومدينة الدلنجات بحضور مجدى إبراهيم رئيس المدينة، تابعا خلالها انتظام سير العمل بمستشفى الدلنجات المركزى، وتفقدا أقسام الاستقبال والطوارئ والأماكن المخصصة للعزل وقسم حضانات الأطفال وقسم الغسيل الكلوى، وتم مراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والتأكد من توافرها بكميات كافية.

والتقت نائب المحافظ، بعض المرضى وذويهم للتأكد من انتظام تطبيق الخدمة الطبية على أعلى مستوى، وتفقدت انتظام لجان امتحانات محو الأمية عن دورة يناير 2022 بنطاق مركز الدلنجات وأشادت بجميع المتقدمين للامتحان، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح بالإصرار على العمل وطلب العلم والتفوق.

وجاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة لجميع المستشفيات بنطاق المحافظة للتأكد من تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والمرضى المترددين والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات والنظافة وأعمال التعقيم والتخلص الآمن من النفايات واستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى.



ضبط أكثر من 7 طن لحوم مفرومه وكبدة مجمدة مجهولة المصدر بدمنهور (1)



ضبط أكثر من 7 طن لحوم مفرومه وكبدة مجمدة مجهولة المصدر بدمنهور (2)



ضبط أكثر من 7 طن لحوم مفرومه وكبدة مجمدة مجهولة المصدر بدمنهور (3)



ضبط أكثر من 7 طن لحوم مفرومه وكبدة مجمدة مجهولة المصدر بدمنهور (4)