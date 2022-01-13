اليوم السابع
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صور زيارة الرئيس السيسى لجناح "معرض مصر سيناء" بمنتدى شباب العالم

الخميس، 13 يناير 2022 05:40 م
صور زيارة الرئيس السيسى لجناح "معرض مصر سيناء" بمنتدى شباب العالم الرئيس عبد الفتاح السيسى
شرم الشيخ- محمد الجالى

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جناح "معرض مصر سيناء" للحرف اليدوية، والذي يعقد ضمن فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، في ضوء جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار والتنمية لضمان استفادة ومشاركة أهالى سيناء فى العملية التنموية.
 
ودار حوار بين الرئيس السيسى وأهالى وشيوخ القبائل وأسر شهداء سيناء المشاركين بالمعرض، حول متطلبات ومشروعات التنمية التى تحدث فى سيناء.
 
وتعتبر "شركة مصر سيناء" إحدى الشركات التى تأسست بجهود أهالى سيناء، والتى تعمل فى إنتاج المشغولات اليدوية وزيت الزيتون والبذور، ومختلف المنتجات السيناوية.
 
وخلال الجولة، أجرى الرئيس حوارا مع عصام العرجانى، طيار مدنى وأحد أبناء سيناء، حيث شرح للرئيس جهود شركة "مصر سيناء" التي راعت التوازن بين الجانب التنموى الإنساني والاقتصادي للمشروع، ومنها إقامة مجمع مصانع "الجفجافة" ليوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالى سيناء.
 
كما تحاور الرئيس مع مجموعة من المشاركات بالمعرض، حيث استعرضن دور المرأة السيناوية ومشاركتها الفاعلة في التنمية، ووجهت نور جاسر، إحدى بنات سيناء وخريجة جامعة العريش ومنسق عام شركة مصر سيناء، الشكر للرئيس السيسى على الاهتمام بالمرأة المصرية وتمكينها اقتصادياً، مشيدة بدور المرأة السيناوية وقدرتها على الإبداع في المشغولات التراثية اليدوية لتتحول إلى مصدر رزق لها.
 
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منتدى شباب العالم

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منتدى شباب العالم 2022 مصر

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افتتاح منتدى شباب العالم

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شرم الشيخ

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