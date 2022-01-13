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صحيفة بريطانية: الملكة اليزابيث تحتفل بعيدها البلاتينى على العرش فى يونيو

الخميس، 13 يناير 2022 10:44 م
صحيفة بريطانية: الملكة اليزابيث تحتفل بعيدها البلاتينى على العرش فى يونيو الملكة إليزابيث الثانية
لندن /أ ش أ/

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تحتفل الملكة إليزابيث الثانية بعيدها البلاتينى على العرش البريطاني، بإقامة فعاليات تبدأ فى شهر يونيو القادم وتستمر لمدة عام.

ووضع القصر الملكى البريطانى خطة الاحتفال باليوبيل البلاتينى للملكة إليزابيث الثانية -صاحبة أطول عهد على العرش فى تاريخ بريطانيا- حيث ستكون هناك احتفالات لمدة عام فى جميع أنحاء المملكة المتحدة والكومنولث وحول العالم، بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وسيتمكن الجمهور البريطانى من الاحتفال بهذا الإنجاز المهم من خلال عطلة نهاية الأسبوع الممتدة من الخميس 2 يونيو إلى الأحد 5 يونيو 2022.

وقال القصر الملكى فى بيان رسمي: "فى عام 2022، ستصبح جلالة الملكة أول ملكة بريطانية تحتفل باليوبيل البلاتيني، بعد 70 عامًا من الخدمة، بعد أن اعتلت العرش فى 6 فبراير 1952 عندما كانت جلالة الملكة تبلغ من العمر 25 عامًا".

وأضاف: "على مدار العام، ستسافر جلالة الملكة وأفراد العائلة الملكية فى جميع أنحاء البلاد للقيام بمجموعة متنوعة من الارتباطات للاحتفال بهذه المناسبة التاريخية التى تتوج بالنقطة المحورية لليوبيل البلاتينى لعطلة نهاية الأسبوع فى يونيو".

وستشمل الاحتفالات أربعة أيام تتضمن فعاليات عامة وأنشطة مجتمعية.

وللاحتفال باليوبيل، كشفت دار سك العملة الملكية النقاب عن عملة تذكارية تصور الملكة على ظهر الخيل.

 


صحيفة بريطانية

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