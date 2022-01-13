"صحة المنيا": المرور على 645 منشأة غذائية واعدام 1700 كيلو أغذية مختلفة

المنيا -حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن الإدارة العامة للطب الوقائى" ادارة مراقبة الاغذية" قامت بتنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية.

كما قامت فرق مراقبة الاغذية بالمرور على 645 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأوضح نادى أن جهود الحملات أسفرت عن تحرير 370 محضر للمخالفات المضبوطة وتنوعت المحاضر بين مخالفة إشتراطات وزارة الصحة و عدم وجود شهادات صحية وتم ضبط منشأة تعمل بدون ترخيص وتم إستخراج شهادات صحية لعدد1522.

وأوضح الدكتور على قاسم مدير الادارة العامة للطب الوقائى أنه تم إعدام 1700 كيلو أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 695 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك ومن جانبه أكد الدكتور محمد نادى وكيل الوزارة على إ ستمرار تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.