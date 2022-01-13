"صحة البحيرة" الأولى على الجمهورية فى الإنجاز والجودة بمبادرة قوائم الانتظار

البحيرة – فريق المحافظات

أشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بحصول مديرية الصحة والسكان بالبحيرة بقيادة الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تحقيق أعلي درجات الإنجاز والجودة في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الحرجة، وكذا فوز مستشفى الرمد بدمنهور بالمركز الأول على مستوى مستشفيات الجمهورية.

كما أعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره لفرق العمل بالمبادرة بكافة مستشفيات المحافظة لحرصهم على زيادة معدلات الإنجاز ورضا المنتفعين، مشيدا بإنجاز مستشفى الرمد بدمنهور بقيادة الدكتور هاني غيث وكذا جهود المديرية والدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية والدكتورة غادة نصر نعيم مسئولة قوائم الانتظار بالمديرية وكافة الأطقم وفرق العمل بقيادة الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة لتحقيق أعلى درجات الإنجاز والجودة على مستوى الجمهورية بالمبادرة الرئاسية.

وأكد المحافظ أهمية المبادرة فى الارتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز والنجوع والقضاء على قوائم الانتظار تخفيفاً عن كاهل المرضى .