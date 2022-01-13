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سيول تضرب أربيل العراقية وتتسبب فى خسائر مادية... صور

الخميس، 13 يناير 2022 10:33 ص
سيول تضرب أربيل العراقية وتتسبب فى خسائر مادية... صور سيول أربيل
وكالات الأنباء

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أكدت مديرية الدفاع المدنى فى أربيل، اليوم الخميس، وقوع أضرار مادية ولم تسجل وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

وقال الناطق الرسمي باسم المديرية، الرائد سركوت كارش، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "السيول غطت مناطق برايتي، وشورش، وهوليرنوي، وسيداوة، وتقاطع مجلس الوزراء في أربيل".

وأضاف أن السيول أدت إلى أضرار مادية ولم يتم حتى الأن تسجيل أي خسائر بشرية.

كما أجلت وزارة تربية إقليم كردستان، اليوم الخميس، امتحانات نصف السنة إلى يوم السبت المقبل.

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سيول تضرب أربيل
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