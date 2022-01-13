سنغافورة تبدى استعدادها لتقديم مساعدات إضافية لماليزيا بشأن الفيضانات

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أكد وزير الخارجية السنغافوري الدكتور فيفيان بالاكريشنان استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة إضافية لماليزيا فيما يتعلق بوضع الفيضانات مؤخرًا.



وشدد وزير الخارجية السنغافوري -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الماليزية "برناما" اليوم /الخميس/- على أن بلاده دائمًا تتضامن مع ماليزيا خلال هذه الفترة العصيبة.



وأشار وزير الخارجية السنغافوري إلى أنه في 22 ديسمبر الماضي ساهمت بلاده بتقديم مساعدات أولية لجهد جمع التبرعات من قبل الهلال الأحمر السنغافوري للمساعدة في التعافي من الكوارث في ماليزيا وكذلك الفلبين التي تأثرت بإعصار راي.