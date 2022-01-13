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سعر اليورو اليوم الخميس بالبنوك المصرية

الخميس، 13 يناير 2022 01:03 م
سعر اليورو اليوم الخميس بالبنوك المصرية يورو
كتبت ريهام الباشا

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ارتفع سعر اليورو ارتفاعا ملحوظا اليوم الخميس 13-1-2022، بالبنوك العاملة فى مصر مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 17.88 جنيه للشراء، و 18.06 للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 17.77 جنيه للشراء، و 17.90 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 17.88 جنيه للشراء، و 18.04 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 17.79 جنيه للشراء، و17.90 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

17.79 جنيه للشراء.
 
17.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.88 جنيه للشراء.
 
18.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

17.88 جنيه للشراء.
 
18.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.88 جنيه للشراء.
 
18.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

17.90 جنيه للشراء.
 
18.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.90 جنيه للشراء.
 
18.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.93 جنيه للشراء.
 
18.04 جنيه للبيع.

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