"روبوت" لرى الزراعات و"سيارة ذكية" وطالبة تلقب بـ"الموهوب الصغير" ببورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

استقبل الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، الطلاب الموهوبين والمبتكرين "محمد عصمت" و"يوسف سامح" و"فارس مناع" و"رؤى عصمت"، ‏وذلك بمكتبه بديوان المديرية بحضور الدكتور أيمن سلامة مدير إدارة الموهوبين والتعليم الذكى والطاقم المرافق له.‏



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أنه اطلع من خلال اللقاء على آخر ما ابتكره الطلاب فى مجال الذكاء الاصطناعى، حيث قدم الطالبان محمد عصمت ويوسف سامح ابتكارا ‏عبارة عن روبوت لرى الأراضى الزراعية بمياه الأمطار المخزنة مدعوما بالذكاء الإصطناعى باستخدام مجسات وحساسات ذكية لقياس مدى احتياج التربة للمياه، مشيرا ‏إلى أن الابتكار يهدف لتوفير المياه ويسهم فى الزراعة الذكية.‏



ولفت الدكتور أكرم، إلى أنه ناقش الطالب فارس مناع بخصوص فكرة ابتكاره للسيارة الذكية، حيث أكد "مناع" أن السيارة تعمل بالطاقة النظيفة وتسهم بشكل كبير ‏فى منع تلوث البيئة، مشيرا إلى أنه يمكن ربطها بالهاتف المحمول وأجهزة الحاسب الآلى عن طريق خلية البلوتوث المدمجة بها للتحكم فى تسييرها.



وأوضح، أن الابتكار ‏يهدف لخدمة المشاريع القومية باستخدام السيارات فى المناطق الأكثر خطورة على حياة السائقين.‏



وصرح وكيل الوزارة، أن الطالبة رؤى عصمت قد استحقت لقب الموهوب الصغير عقب اجتيازها أول اختبار يجرى لها لقياس الذكاء، والذى حققت فيه نتائج مبهرة، ‏مؤكدا اهتمام تعليم بورسعيد بتبنى الابتكارات والأفكار التى تسهم بشكل قوى فى إيجاد حلول عصرية وذكية لمسايرة المشاريع التنافسية العالمية، مشددا على ‏تقديم كل أوجه الدعم لأبنائه الطلاب المبدعين والمبتكرين والمتميزين فى مختلف المجالات العلمية والأنشطة التربوية‎.‎





ابتكار روبوت



تجربة للرويوت



جانب من الابتكار





جانب من تجربة المشروع





صورة تذكارية للطلاب ووكيل الوزارة

