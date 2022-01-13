رفع درجة الإستعداد القصوى لمتابعة حالة التقلبات الجوية وهطول الأمطار بمطروح

مرسى مطروح - حسن مشالى

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح ، اليوم الخميس، رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة التقلبات الجوية وهطول الأمطار الذى شهدته المحافظة من صباح اليوم .

وشدد محافظ مطروح على تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار أو سوء الأحوال الجوية بالإضافة إلى تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، والدفع بسيارات شفط المياه لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتيسير حركة المرور والتيسير على المواطنين.

وأكد محافظ مطروح استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، مشيرًا بأن كافة قطاعات المحافظة على أعلى درجة من الاستعداد حتى انتهاء موجة الطقس السيء وعودة الأمور لطبيعتها.

وأشار محافظ مطروح إلى أن هناك تواصل بين غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات مجلس الوزراء وزارة التنمية المحلية للتعامل مع أي مستجدات ناتجة عن ظروف الطقس الغير مستقر.

ومن جانبها، أعلنت غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمحافظة مطروح انعقادها على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات المواطنين.