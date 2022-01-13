رجال مدينة الأقصر يكثفون أعمال النظافة والتجميل فى حى مطار الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نفذ حي المطار التابع لمجلس مدينة إسنا، بقيادة شعبان طايع رئيس الحي ، حملات نظافة شاملة بالورديات الثلاثة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس المدينة لرؤساء الأحياء بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن وتكثيف المتابعات الميدانية المستمرة للحفاظ على الشكل الحضارى للمدينة.

ويقول شعبان طايع رئيس حى المطار،فى بيان صحفى،أنه استهدفت على مدار اليوم الطريق السريع بدءً من كمين العماري حتي كمين يسي، متضمناً الجزر الجانبية والوسطى بالإضافة لأعمال رفع مخلفات القصب، وصناديق طريق منشاة العماري العمومي والوحدة البيطرية وجامع الرحمة بالفاخورة ومحطة وقود السيارات (عواد) والحي القديم وملعب نجع العرب.

كما تم استكمال رفع مخلفات القصب والأتربة بالوردية المسائية،وكذلك طريق المطار من كمين العماري وصولاً حتى محطة وقود السيارات بالوردية الليلية، وذلك بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع بالمحافظة.

وفى نفس السياق شهد مطار الأقصر الدولي، مساء امس الأربعاء، هبوط اضطراري لطائرة قادمة من مطار الخرطوم بالسودان كانت في طريقها لمطار اسطنبول بتركيا، وذلك بعد تلقي المطار رسالة من قائدها بالهبوط في الأقصر بعد وجود حريق محدود في غرفة العفش في مؤخرة الطائرة.

وقالت مصادر مطلعة بالأقصر، إنه على الفور تمت الموافقة من سلطات مطار الأقصر الدولي على هبوط الطائرة التى تقل على متنها 135 أجنبيا بمطار الأقصر الدولى، وتبين أن الحريق محدود عبارة عن شرز في غرفة عفش الركاب، وتم نقل الركاب لإحدى صالات المطار لاستضافتهم لحين انتهاء فحص الطائرة وتسييرها من جديد بسلام.

وأضافت المصادر لليوم السابع، أنه فور هبوط الطائرة القادمة من مطار الخرطوم وفي طريقها لمطار اسطنبول، انتقلت فرق الحماية المدنية السيطرة على الوضع وتبين عدم وجود حريق كبير ولكنه شرز بسيط لم يسفر عن مصابين أو خسائر بشرية أو مادية كبيرة، وجاري التعامل مع الوضع وفحص محتويات الطائرة بالكامل لتسييرها بسلام في طريقها الطبيعي.



رجال مدينة الأقصر يكثفون أعمال النظافة والتجميل فى حى مطار (1)



رجال مدينة الأقصر يكثفون أعمال النظافة والتجميل فى حى مطار (2)