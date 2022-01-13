رئيس وزراء أستراليا يرفض التعليق بشأن إلغاء تأشيرة نجم التنس ديوكوفيتش

رفض رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، التعليق بشأن إلغاء تأشيرة نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا فى التنس، اليوم الخميس، وقال إن الأمر بيد وزير الهجرة، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتأكد وجود اسم ديوكوفيتش فى قرعة الدور الرئيسى لمنافسات الرجال ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس رغم الشكوك بشأن إلغاء الحكومة تأشيرته للمرة الثانية.

ويدرس وزير الهجرة الأسترالى، أليكس هوك، إمكانية إلغاء تأشيرة ديوكوفيتش الساعى للقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى والعاشر في ملبورن بارك.

هذا وأصدر نوفاك ديوكوفيتش نجم التنس بيانا، الأربعاء، وكشف فيه عن التفاصيل وراء عدم دخوله العزل بعد إيجابية اختباره لكوفيد-19 في ديسمبر، وقال إن وكيله أخطأ خلال ملء استمارة السفر إلى أستراليا.

قال مكتب وزير الهجرة الأسترالي إن فريق الدفاع عن نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، تقدم بالكثير من المعلومات المتعلقة بتأشيرة دخوله البلاد، ما سيؤثر على الإطار الزمني لقرار الوزير النهائي بخصوص الإبقاء على تأشيرة الدخول أو إلغائها.