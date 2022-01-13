رئيس مدينة المنيا : رفع 1600 طن مخلفات وتحرير 70 محضر متنوع بحى وسط خلال شهر

المنيا -حسن عبد الغفار

أكد الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينه المنيا على مواصله حملات النظافة لتوفير بيئه صحيه للمواطن والحفاظ على مظهر وجمال المدينه،وكذلك المتابعة المستمرة لكافة قطاعات العمل للارتقاء بمستوى المنظومة.

وقال محمد عبد العظيم رئيس حى وسط المدينه،أنه تم رفع 1600طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع خلال شهر لتوفير بيئه صحيه خاليه من الأمراض والاوپئه.

واضاف أنه تم تحرير 70 محضر متنوع عبارة عن 14محضر نظافه و42 أشغال طريق و5 محاضر عدم تنفيذ قرار و9محاضر مخالفه مبانى و7 ايقاف مبانى و13ايقاف مخالفه خلا الفتره من 1ديسمير إلى 30 ديسمبر .

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا على متابعة الأعمال بالقرى والاحياء وبذل قصارى الجهد لتحقيق رضا المواطنين وتقديم خدمة متميزة لهم.