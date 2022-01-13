اليوم السابع
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الخميس، 13 يناير 2022 01:00 م
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رئيس مدينة إسنا الجديد يبدء عمله بجولة لتفقد مشروعات حياة كريمة فى القرى.. صور

الخميس، 13 يناير 2022 11:51 ص
رئيس مدينة إسنا الجديد يبدء عمله بجولة لتفقد مشروعات حياة كريمة فى القرى.. صور رئيس مدينة إسنا الجديد يبدء عمله بجولة لتفقد مشروعات حياة كريمة
الأقصر – أحمد مرعى

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فى أولى جولاته بعد تسلمه رئاسة مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، تابع اللواء هشام السعدي رئيس مدينة إسنا الجديد، عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقرية النمسا جنوب غرب الأقصر ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تفقد مجمع خدمات المواطنين بالنمسا والذي يتكون من مبنى مجمع خدمات المواطنين من ثلاث طوابق، ويضم الطابق الأرضي مركز تكنولوجي، والطابق الأول علوي يضم مكاتب شهر عقاري، وبريد، وسجل مدني، وتموين ، وقاعة اجتماعات، ويضم الطابق الثاني وحدة محلية، ومجلس محلي، ومكتب تضامن اجتماعي.

كما تفقد رئيس مدينة إسنا الجديد، خلال أولى جولاته أيضاً موقع إنشاء جناح ابتدائي بمدرسة الشهيد أحمد عبدالسلام الاعدادية لحل مشكلة كثافة الفصول الابتدائية، وتفقد أيضا إحلال وتجديد مركز شباب النمسا وموقع محطة الوسيط لتدوير القمامة بالنمسا، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية  ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وبناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارية.

ومن الجدير بالذكر أن القرية تشهد طفرة فى جميع القطاعات حيث يجري العمل بالصرف الصحي بالنمسا والمساوية و تغير شبكة المياه المتهالكة بالنمسا والمساوية والقرايا، وإحلال وتجديد كوبرى المعلات وكوبرى القنطرة، وإنشاء جناح بمدرسة الثانوية بالنمسا وإنشاء جناح بمدرسة المساوية الإعدادية وصيانة المبنى القديم، وصيانة مدرسة القرايا الابتدائية وإنشاء لوحة توزيع كهرباء بالنمسا، وإنشاء مجمع زراعي بالنمسا، وتغيير محولات الكهرباء بجهد أعلى.

جانب من متابعة مشروعات حياة كريمة
جانب من متابعة مشروعات حياة كريمة

 

جولة لتفقد مشروعات حياة كريمة فى القرى
جولة لتفقد مشروعات حياة كريمة فى القرى

 

رئيس مدينة إسنا الجديد يبدء عمله بجولة لتفقد مشروعات حياة كريمة
رئيس مدينة إسنا الجديد يبدء عمله بجولة لتفقد مشروعات حياة كريمة

 

متابعة مشروعات حياة كريمة فى القرى
متابعة مشروعات حياة كريمة فى القرى

 


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