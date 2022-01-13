اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 يناير 2022 01:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة بنها ومدير المديرية المالية بالقليوبية يكرمان فريق الإدارة الهندسية

الخميس، 13 يناير 2022 12:08 م
رئيس جامعة بنها ومدير المديرية المالية بالقليوبية يكرمان فريق الإدارة الهندسية جانب من التكريم لفريق الإدارة الهندسية بجامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أن إمكانات الجامعة وعلمائها وخبراتها في خدمة المجتمع المحلي وأهالي محافظة القليوبية كونها بيت الخبرة الداعم للمشروعات التنموية في المحافظة من خلال تقديم الحلول العلمية والاستشارات الهندسية المختلفة بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال تكريم الدكتور جمال سوسة، والمحاسب سعيد علي سليمان وكيل المديرية المالية بالقليوبية لفريق الادارة الهندسية بجامعة بنها، والذي قام بالإشراف علي الأعمال الإنشائية الخاصة بتجديد مبنى المديرية المالية بالقليوبية، بحضور شيرين شوقي أمين عام الجامعة، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة.

من جانبه أشاد وكيل المديرية المالية، بالتعاون المثمر بين جامعة بنها والأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية فى تنفيذ المشروعات التي تقام على أرض المحافظة نظرا لما تمتلكه الجامعة من كوادر وخبرات علمية في كافة التخصصات.

يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، قد افتتحوا في نوفمبر الماضي المقر المطور للمديرية المالية ببنها. ويضم المبنى 5 طوابق واستراحة للعاملين، وقد تضمنت عملية التطوير صيانة شاملة للمبنى، وإدخال النظم المميكنة بالمديرية المالية؛ على نحو يسهم في تطوير أداء المالية العامة في ظل التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة، مع مراعاة منح الفرص للكوادر الشبابية وتدريبهم وتأهيلهم بما يتواكب مع آليات التطوير.


اخبار القليوبية

جامعة بنها

المديرية المالية ببنها

اخبار جامعة بنها

فريق الإدارة الهندسية بجامعة بنها

تطوير المديرية المالية ببنها

محافظة القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جامعة بنها تنظم ندوة عن الرياضة للجميع بشبين القناطر ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الثلاثاء، 11 يناير 2022 11:27 ص

جامعة بنها: تلقينا 1644 شكوى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وحل 99% منها

الثلاثاء، 11 يناير 2022 10:58 ص

تعيين رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها.. تعرف عليهم

الإثنين، 10 يناير 2022 10:28 ص

رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بالكليات.. ويؤكد على توفير سبل الراحة للطلاب

الأحد، 09 يناير 2022 04:32 م

رئيس جامعة بنها يتفقد سير العمل وأعمال التجديدات بالمستشفى الجامعى.. صور

الخميس، 06 يناير 2022 12:37 م

رئيس جامعة بنها يفتتح معرض مقتنيات الفن القبطى لطلاب التربية النوعية

الأربعاء، 05 يناير 2022 06:27 م

رئيسا جامعتى بنها وطنطا يهنئان الأنبا مكسيموس والأنبا بولا بعيد الميلاد المجيد

الأربعاء، 05 يناير 2022 05:39 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة