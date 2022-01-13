رئيس جامعة بنها ومدير المديرية المالية بالقليوبية يكرمان فريق الإدارة الهندسية

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أن إمكانات الجامعة وعلمائها وخبراتها في خدمة المجتمع المحلي وأهالي محافظة القليوبية كونها بيت الخبرة الداعم للمشروعات التنموية في المحافظة من خلال تقديم الحلول العلمية والاستشارات الهندسية المختلفة بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال تكريم الدكتور جمال سوسة، والمحاسب سعيد علي سليمان وكيل المديرية المالية بالقليوبية لفريق الادارة الهندسية بجامعة بنها، والذي قام بالإشراف علي الأعمال الإنشائية الخاصة بتجديد مبنى المديرية المالية بالقليوبية، بحضور شيرين شوقي أمين عام الجامعة، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة.

من جانبه أشاد وكيل المديرية المالية، بالتعاون المثمر بين جامعة بنها والأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية فى تنفيذ المشروعات التي تقام على أرض المحافظة نظرا لما تمتلكه الجامعة من كوادر وخبرات علمية في كافة التخصصات.

يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، قد افتتحوا في نوفمبر الماضي المقر المطور للمديرية المالية ببنها. ويضم المبنى 5 طوابق واستراحة للعاملين، وقد تضمنت عملية التطوير صيانة شاملة للمبنى، وإدخال النظم المميكنة بالمديرية المالية؛ على نحو يسهم في تطوير أداء المالية العامة في ظل التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة، مع مراعاة منح الفرص للكوادر الشبابية وتدريبهم وتأهيلهم بما يتواكب مع آليات التطوير.