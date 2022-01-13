رئيس جامعة الزقازيق: منتدى شباب العالم يتوج نجاح الجهود المصرية بمكافحة كورونا

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شارك الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق في فعاليات منتدى شباب العالم 2022 بنسخته الرابعة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والمقام بمدينة شرم الشيخ في العاشر من يناير وحتى الثالث عشر من يناير، وذلك بحضور لفيف من رؤساء الجامعات، بالإضافة إلي الوفود العربية والأجنبية من جميع أنحاء العالم والعديد من الوزارات المشاركة في المنتدى مثل وزارة الخارجية المصرية، الثقافة، الآثار، التعليم العالي والبحث العلمي.

وأعرب الدكتور عثمان شعلان عن سعادته البالغة بمشاركته فى هذا الحدث العالمي بصناعة وإدارة وقيادة مصرية، مشيراً إلى أن المنتدى يعد منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليرسلوا رسالة سلام وازدهار ووئام يقدمونها إلى العالم أجمع، من خلال مشاركة الشباب من جميع أنحاء العالم بهدف التعبير عن آرائهم، والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن إقامة النسخة الرابعة من المنتدى يتوج نجاح الجهود المصرية في مكافحة فيروس كورونا وصمود سياساتها أمام التحديات التي فرضتها الجائحة، مؤكدا أن منتدى شباب العالم فرصة للشباب للتواصل مع كبار صانعي القرار والمفكرين حول العالم، كما أنه فرصة للتعارف بين مجموعة مختلفة من الشباب الواعد من مختلف الجنسيات حول العالم، كما حث الشباب من كافة أنحاء العالم إلي المشاركة في هذا الحدث العالمي وعرض أفكارهم ومقترحاتهم.

وأضاف رئيس الجامعة أن المنتدى شمل مناقشات كبرى حول العديد من الموضوعات منها مناقشة آثار جائحة كورونا في ضوء عدة أبعاد مختلفة تشتمل على مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، ومستقبل القارة الإفريقية والتكنولوجيا المالية للأسواق الناشئة والتحول الرقمي والتعليم، وأيضا منظور شباب الجيل لعالم ما بعد الجائحة، بالإضافة إلي تسليط الضوء على قضايا هامة تشمل تبني السياسات المائية الرشيدة ومواجهة التحديات البيئية وتنامي الدور العالمي للشركات الناشئة، فضلا عن استعراض مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها رئيس الجمهورية والتي ساهمت فيها جامعة الزقازيق بتكليفات من القيادة السياسية في إطار الدور المجتمعي للجامعة، من خلال القوافل المختلفة لقرى محافظة الشرقية التي تشملها المبادرة.