رئيس الوزراء الباكستانى يرحب بمبادرة الأمم المتحدة لدعم أفغانستان

إسلام أباد أ ش أ

رحب رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، بتعهد الأمم المتحدة بتمويل أكثر من 5 مليارات دولار لأفغانستان لتجنب انهيار الخدمات الأساسية فى الدولة التى مزقتها الحرب.

ورحب عمران خان -فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر - بمبادرة الأمم المتحدة التى أعقبت الدعم الذى تعهد به وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامى خلال اجتماعهم الذى استضافته باكستان، وقال "لقد وجهت هذا النداء إلى المجتمع الدولى لمنع حدوث أزمة إنسانية فى أفغانستان حيث عانى المواطنون من الدمار لمدة 40 عاما من الصراع"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وكرر فى تغريدته مناشداته السابقة للمجتمع الدولى لمنع حدوث أزمة إنسانية فى أفغانستان.

وفى حديثه فى جنيف، أشار منسق الإغاثة فى حالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة مارتن جريفيث إلى أن هناك حاجة إلى 4ر4 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية فى أفغانستان وحدها لدفع رواتب العاملين الصحيين وغيرهم.

وقال المفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندى إنهم يطلقون نداء لجمع 4ر4 مليار دولار لأفغانستان نفسها لعام 2022، مشيرا إلى أنه أكبر نداء على الإطلاق لدولة واحدة من أجل المساعدة الإنسانية.

وبحسب بيان صحفى صادر عن الأمم المتحدة، فقد تسبب انهيار أفغانستان فى وجود 22 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة داخل البلاد، و7ر5 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة خارج حدودها.