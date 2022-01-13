اليوم السابع
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رئيسة وزراء توجو: منتدى شباب العالم فرصة سانحة لتقييم المبادرات

الخميس، 13 يناير 2022 11:19 ص
رئيسة وزراء توجو: منتدى شباب العالم فرصة سانحة لتقييم المبادرات فيكتوار توميجا داجبي رئيس وزراء توجو
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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قالت فيكتوار توميجا داجبي رئيس وزراء توجو، إن عقد منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، فرصة سانحة لتقييم المبادرات، مؤكدة أن عقد هذه النسخة بالرغم من جائحة كورونا، إلا أنه يجب الاستفادة من الحلول المقدمة لاسيما التقدم التكنولوجي.
 
وأضافت رئيس وزراء توجو، خلال كلمة بمنتدى شباب العالم، بحضور الرئيس السيسي، أن المواضيع الخاصة لاسيما تغير المناخ وما بعد جائحة كورونا يتطلب البحث عن حلول مشتركة، داعية لتوفير الفرص للشباب والأجيال القادمة.
 
وذكرت ان بلادها قامت بإطلاق استراتيجية 20 – 25، كخارطة طريق طموحة للإدماج المجتمعي من خلال الاستثمار في رأس المال البشري واستثمار الموارد الطبيعية وتوفير الوظائف على المستوى المحلي وإطلاق الكثير من المبادرات خلال العام المنصرم، مضيفة: نعول على الرقمنة التي تعد عامل مسرع في هذا الصدد".
 
منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. 
 
ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.
 
 

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

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