دراسة أمريكية: لقاح "فايزر ـ بيونتك" المضاد لكورنا أثبت فعاليته لدى الشباب

واشنطن (أ ش أ)

أكدت دراسة أمريكية جديدة أن لقاحات "فايزر ـ بيونتك" المضادة لفيروس كورونا أثبتت فعاليتها لدى الشباب، موضحة أن جميع المراهقين الذين احتاجوا لدخول العناية المركزة نتيجة الإصابة بالفيروس لم يحصلوا على التطعيم، مما يعزز وضع تقديم الجرعات لهم.

ووفقا لوكالة أنباء (بلومبرج) الأمريكية، أن اللقاح منع 98% من الشباب من الدخول للعناية المركزة، وذلك بعد إجراء دراسة واقعية لأكثر من 1000 مراهق تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا في 23 ولاية أمريكية.