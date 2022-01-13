دراسة أمريكية: لقاح "فايزر ـ بيونتك" المضاد لكورنا أثبت فعاليته لدى الشباب

أكدت دراسة أمريكية جديدة أن لقاحات "فايزر ـ بيونتك" المضادة لفيروس كورونا أثبتت فعاليتها لدى الشباب، موضحة أن جميع المراهقين الذين احتاجوا لدخول العناية المركزة نتيجة الإصابة بالفيروس لم يحصلوا على التطعيم، مما يعزز وضع تقديم الجرعات لهم.
ووفقا لوكالة أنباء (بلومبرج) الأمريكية، أن اللقاح منع 98% من الشباب من الدخول للعناية المركزة، وذلك بعد إجراء دراسة واقعية لأكثر من 1000 مراهق تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا في 23 ولاية أمريكية.
وكانت شركة فايزركشفت عن إنتاج لقاح يستهدف السلالة المتحورة لفيروس كورونا بحلول مارس المقبل، جاء هذا الاعلان ليضع حداً للانتشار المتسارع لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، وذلك وفقا لموقع شركة فايزر وموقع وكالة رويترز.
وقال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي للشركة، إن ثمة حاجة للقاح، وأن شركته يمكنها إنتاج لقاح ضد متحور أوميكرون.
أضاف، إن فايزر وشريكتها بيونتيك تعملان على كل من نسخة لقاح تستهدف أوميكرون وعلى أخرى تشمل كلا من اللقاح السابق.
وأوضح بورلا، متحدثاً في مؤتمر الرعاية الصحية السنوي، والذي ينعقد عبر الإنترنت هذا العام، " أن فايزر قد تتقدم للحصول على موافقة الهيئات التنظيمية الأميركية على لقاح مسجل وقد تطرحه في وقت قريب ربما مارس المقبل.
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