حياة كريمة.. تنفيذ 2 قافلة سكانية شاملة بمركز ادكو و أبو حمص بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

نظمت الوحدات المحلية لمركزي ادكو و أبو حمص بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة ، عدد 2 قافلة سكانية شاملة تحت شعار " الخِلفة مسئولية.. شارك فى التنمية "، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر إحتياجاً، و تمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية و المقومات و الإحتياجات لمواطنيها و تخفيف الأعباء عن كاهلهم.



وجاءت القوافل ، احدهما بقرية 6 أكتوبر بادكو وبمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم الخدمات التالية:-



الصحة: تم الكشف على ( 241 باطنة وطب أسرة - 241 اطفال - 35 أسنان - 30 كشف نسا) تنظيم الأسرة ( 11 تركيب لولب - 8 حبوب - 6 متابعة - 3 حقن 3 شهور - 27 سونار)

كما تم صرف أدوية لعدد 1220من أبناء القرية وحصول المواطنين على لقاح المضاد لفيروس كورونا.



الطب البيطرى: علاج عدد 200 رأس أغنام و عدد 165 ابقار وعدد 100 جاموس ضد الطفيليات الداخلية ورش ضد الطفيليات الخارجية عدد 200 رأس أغنام و 35 رأس دواب.



قسم الكهرباء : صيانة عدد 25 كشاف بالقرية .



محو الأمية : تم عمل استكتاب لعدد 13 من أبناء القرية للحصول على شهادة محو الأمية .



شركة مياه الشرب: تم أخذ عينات من مياه الشرب للتحليل



وخلال القافلة تم عقد ندوات تثقيفية عن خطورة الزواج المبكر و الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وطرق الوقاية منها و أهمية التعليم بالنسبة للفرد والمجتمع وطرق التربية السليمة للأطفال .



*من ناحية أخرى تم تنظيم قافلة مماثلة بقرية سحالى بالوحدة المحلية لقرية دمسنا بأبوحمص تم خلالها تقديم الخدمات التالية:-



الصحة : الكشف علي ( 41 اطفال - 13 جلدية - 56 باطنة - 69 نساء - 29 أسنان - 27 طوارئ ) تطعيم 60 طفل و وتطعيم عدد 160 مواطن بلقاح فيروس كورونا وإجراء تحاليل لعدد 25 مواطن و 60 تحليل اعتلال كلوى

بالإضافة الي صرف علاج لعدد 75 حالة.



الطب البيطرى: رش 190 ابقار و 60 جاموس و علاج 200 أغنام - اختبار حمل 12 ابقار و 9 جاموس.



التضامن: اعتماد اوراق 3 حالات ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهوريه لذوى الاعاقة ( سماعة اذن - 3 كراسى متحركة) تلقى شكاوى واستفسارات لعدد 130 حالة.



محو الأمية: تم عمل استكتاب لعدد 36 مواطن.



المحليات: تم رفع 8 طن قمامه من القريه و صيانة 20 عمود إنارة وتجميل مدخل القريه وقص الأشجار بطول 500 م



الأوقاف: الرد على أسئلة المواطنين وتقديم الفتاوى الدينيه المتعلقة بأمور حياتهم اليومية.



المجتمع المدنى :قامت جمعية بتقديم خدمات عينيه ونقديه للمواطنين محدودى الدخل



التموين: توزيع 250 اسطوانة غاز بالإضافه لتوفير سيارة سلع غذائية بسعر الجملة و تلقى استفسارات عدد 18 حاله.



