اليوم السابع
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الخميس، 13 يناير 2022 02:32 م
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حياة كريمة.. تنفيذ 2 قافلة سكانية شاملة بمركز ادكو و أبو حمص بالبحيرة

الخميس، 13 يناير 2022 02:06 م
حياة كريمة.. تنفيذ 2 قافلة سكانية شاملة بمركز ادكو و أبو حمص بالبحيرة كشف طبى
البحيرة - ناصر جودة

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نظمت الوحدات المحلية لمركزي ادكو و أبو حمص  بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة ، عدد 2 قافلة سكانية شاملة تحت شعار " الخِلفة مسئولية.. شارك فى التنمية "، وذلك  تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر إحتياجاً، و تمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية و المقومات و الإحتياجات لمواطنيها و تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وجاءت القوافل ، احدهما بقرية 6 أكتوبر  بادكو وبمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم الخدمات التالية:-  

الصحة:  تم الكشف على ( 241 باطنة وطب أسرة  - 241 اطفال - 35 أسنان - 30 كشف نسا) تنظيم الأسرة ( 11 تركيب لولب - 8 حبوب - 6 متابعة - 3 حقن 3 شهور - 27 سونار)

كما تم صرف أدوية لعدد 1220من أبناء القرية وحصول المواطنين على لقاح المضاد لفيروس كورونا.

الطب البيطرى:  علاج عدد 200 رأس أغنام و عدد 165 ابقار وعدد 100 جاموس ضد الطفيليات الداخلية ورش ضد الطفيليات الخارجية عدد  200 رأس أغنام و 35 رأس دواب.

قسم الكهرباء : صيانة عدد 25 كشاف بالقرية .

محو الأمية : تم عمل استكتاب لعدد 13 من أبناء القرية للحصول على شهادة محو الأمية .

شركة مياه الشرب:  تم أخذ عينات من مياه الشرب للتحليل

وخلال القافلة تم عقد ندوات تثقيفية عن خطورة  الزواج المبكر و الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وطرق الوقاية منها و أهمية التعليم بالنسبة للفرد والمجتمع وطرق التربية السليمة للأطفال .

*من ناحية أخرى تم تنظيم قافلة مماثلة بقرية سحالى بالوحدة  المحلية لقرية دمسنا بأبوحمص تم خلالها تقديم الخدمات التالية:-  

 الصحة : الكشف علي ( 41 اطفال - 13 جلدية - 56 باطنة - 69 نساء -  29 أسنان - 27 طوارئ ) تطعيم 60 طفل و  وتطعيم  عدد 160 مواطن بلقاح فيروس كورونا وإجراء تحاليل لعدد 25 مواطن و 60 تحليل اعتلال كلوى
بالإضافة الي صرف علاج لعدد 75 حالة.

الطب البيطرى:  رش 190 ابقار  و 60 جاموس و علاج 200 أغنام -  اختبار حمل 12 ابقار و 9 جاموس.

التضامن:  اعتماد اوراق 3 حالات ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهوريه لذوى الاعاقة ( سماعة اذن - 3 كراسى متحركة)   تلقى شكاوى واستفسارات لعدد 130 حالة.

محو الأمية: تم عمل استكتاب لعدد 36 مواطن.

 المحليات: تم رفع 8  طن قمامه من القريه و صيانة 20 عمود إنارة وتجميل مدخل القريه وقص الأشجار بطول 500 م

الأوقاف: الرد على أسئلة المواطنين وتقديم الفتاوى الدينيه المتعلقة بأمور حياتهم اليومية.

المجتمع المدنى :قامت جمعية بتقديم خدمات عينيه ونقديه للمواطنين محدودى الدخل

 التموين: توزيع 250 اسطوانة غاز بالإضافه لتوفير سيارة سلع غذائية بسعر الجملة و تلقى استفسارات عدد 18 حاله.

 


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قوافل بيطرية

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