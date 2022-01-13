اليوم السابع
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أكرم القصاص
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جسورنا نحو المستقبل.. محمد بن راشد يطلق جسر إنفينيتى فى دبى

الخميس، 13 يناير 2022 11:12 ص
جسورنا نحو المستقبل.. محمد بن راشد يطلق جسر إنفينيتى فى دبى جسر إنفينيتى
وكالات

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أطلق نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الخميس، في دبي جسر إنفينيتي (اللانهاية)، والذي يعد تحفة هندسية وفنية ومعمارية عالمية جديدة.

وقال في تغريدة عبر حسابه: "جسر إنفينيتي (اللانهاية).. تحفة هندسية وفنية ومعمارية عالمية جديدة.. أطلقناها اليوم من دبي.. جسورنا نحو المستقبل.. طموحاتنا لا نهاية لها".

 

 


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