جائزة مصر للتميز الحكومى تطلق جوائز التميز الداخلية بـ4 جامعات

كتبت أسماء أمين

أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي عن إطلاق منظومة جوائز التميز الداخلية بكلًا من جامعة طنطا والسويس والمنصورة وجنوب الوادي وذلك استكمالًا لتنفيذ منظومة التميز الداخلية وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء التي أعلنها في الحفل الختامي للدورة الثانية للجائزة.

وفي هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية في الجهات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة يأتي انطلاقًا من حرص إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، لدعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي بقطاعات الدولة المختلفة، والتي تهدف في النهاية إلى تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

من جانبه، أكد المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي أهمية تعميق ونشر ثقافة التميز المؤسسي في جميع الجهات الحكومية وذلك من خلال تطبيق نظام الجوائز الداخلية والتي ستكون بدورها مؤهلة للترشح والمنافسة علي جائزة مصر للتميز الحكومي في الدورات القادمة.

أضاف مصطفى أن إطلاق منظومة الجوائز الداخلية بالجامعات التي يأتي من شأنه العمل على تعميق ثقافة التميز بداخل الجامعات وكلياتها كذا ولتسليط الضوء علي النماذج الناجحة والتي تنعكس بدورها على جودة حياة المواطن بشكل أفضل في جميع الخدمات والتعاملات المقدمة.

كانت إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي قد عقدت ورشة تدريبية تمهيدية على مدار يومين لفرق عمل الجوائز الداخلية التي شكلتها تلك الجامعات لإدارة منظومة التميز الداخلي، وذلك بهدف الاطلاع على آليات إدارة الجوائز الداخلية ومهام فريق العمل من الجامعات، والذي سيعد بمثابة حلقة الوصل المباشرة مع فريق إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي بالتنسيق مع المجلس الاعلى للجامعات لإدارة عمليات الجوائز الداخلية .

خلال الورشة تم التأكيد على أن جائزة مصر للتميز الحكومي سوف تدعم الجامعات وتتابع رحلة التميز الداخلي بها في جميع المراحل الفنية، وذلك في إطار التأكيد على تعميق هذه الثقافة، فضلًا عن المساهمة في تحقيق الشفافية وحوكمة ونزاهة مرحلة الجائزة.

كما استعرض فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي مهام ومسؤوليات فريق عمل ادارة الجوائز الداخليه والتى تتكون من هيكلية فنيه متخصصة فى التقييم، والعمليات واللوجستيات والتشغيل، والاتصال والتسويق، بالإضافة إلى المخطط العام لإدارة الجوائز الداخلية بدايةً من الإعلان عن الجوائز، وتدريب سفراء التميز وذلك خلال شهر يناير الجاري، ثم فتح باب الترشح لمدة شهر والذي تتبعه عمليات التقييم والزيارات الميدانية وصولًا إلى التحكيم واعتماد النتائج وتكريم الفائزين، بالإضافة إلى تعميم أفضل الممارسات للاستفادة منها في عمليات التحسين والتطوير في الدورات القادمة.