تنفيذ 92% من أعمال إنشاء بحيرات وأحواض تهدئة لرفع كفاءة مخر سيل سنور ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف،الموقف التنفيذي لمستجدات الأعمال الجاري تنفيذها لإنشاء عدد 8 بحيرات "أحواض تهدئة وترسيب" وعدد 8 حواجز ترابية بمخرج وادي سنور،والتي تنفذه الإدارة العامة للتوسع الأفقى ومشروعات ري مصر الوسطى، ضمن الحلول الفنية التي تستهدف دعم قدرة مخر سيل سنور للتصدي لمياه السيول الموسمية وتعزيز قدرة المخر للتعامل مع السيول ضمن مشروع متكامل لرفع كفاءة مخر السيل بتكلفة إجمالية تزيد عن 300 مليون جنيه شاملة: تأهيل ورفع كفاءة المخر وإنشاء بحيرات وأحواض التهدئة.

جاء ذلك خلال مناقشته "لتقرير مديرية الري" وتضمن الإشارة إلى استمرار أعمال إنشاء أحواض التهدئة والترسيب والحواجز الترابية ،لتجميع المياه المتدفقة مما يسهم في تهدئة جريانها واندفاع سريانها بالشكل الذي يعزز من قدرة مخر السيل من احتوائها وتخزينها والحفاظ على أعمال تطوير ورفع كفاءة المخر وحمايتها من النحر وعدم تأكل الجوانب، فضلاً عن دعم إمكانية إعادة استخدام ما نحو 50% من كميات مياه الأمطار المتدفقة في مواسم سقوط الأمطار.

وصرح المحافظ" وطبقاُ لتقرير الري" أن نسبة التنفيذ قد بلغت 92% من الأعمال والتي بدأت في يناير الماضي ، حيث تتواصل أعمال الحفر في البحيرات بمساحات متفاوتة تتراوح ما بين 300 ×300م وأخرى بمساحات 150× 150 م،وذلك تحت إشراف ومتابعة من الإدارات المعنية بمديرية الري وإدارات المتابعة والأزمات بديوان عام المحافظة.