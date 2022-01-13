تنظيم إحتفالية عن عيد الميلاد المجيد فى قصر ثقافة حوض الرمال بالأقصر .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة تقديم فعاليات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، حيث نظم قصر ثقافة حوض الرمال احتفالية ثقافية وفنية، تضمنت محاضرة بعنوان "ميلاد المسيح والمحبة والسلام" ألقاها القص رويس عبدالملاك راعي كنيسة القديسين بالعديسات، وتحدث عن ميلاد السيد المسيح وحب الوطن وأن مصر محفوظة بكل مافيها من أديان وأن الأديان تنص على المحبة والسلام والدين لله والوطن للجميع.

كما تم تنظيم محاضرة أخرى بعنوان "محبة الأخوة الأقباط شركاء الوطن من ميلاد المسيح عيسى بن مريم" وتحدث الشيخ مدحت عبدالستار الواعظ الأول بالأزهر الشريف عن المشاركات التي جمعت الرسول بالأخوة الأقباط وأن الإختلاف في الدين ليس معناه الإختلاف في شراكة الوطن وإنما يجمعنا الحب والأمان، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر محمد صابر وألقى قصيدة بعنوان "جينا نهنئ الأخوة الأقباط"، بالإضافة إلى فقرات فنية منها "الساحر، الألعاب السحرية، رقصة العصا الصعيدي، رقصة النوبة، التنورة، المسكات".

فيما عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "قصة الراعى" وتحدث الدكتور محمد إمام عن بردية ناقصة وتعويذة الراعى، كما أقيمت محاضرة أخرى بعنوان "تقنية الألوان الزيتية" وتحدثت د.نجلاء بدوي عن تعريف تقنية الألوان الزيتية وأنواعها، إلى جانب محاضرة بعنوان "قواعد وأسس التصميم" وتحدث الدكتور أحمد جمال عيد عن التصميم والفنون ومكونات العمل الفني، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "تاريخ مصر هو تاريخ الإنسانية" وتحدث أحمد محمد عن مصر الحضارة وبداية التاريخ الإنسانى من مصر وهى حضارة سبعة آلاف عام.

وأعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي قصة بعنوان "الذئاب والأطفال السبعة" سردتها هناء يونس، وكذلك أعدت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة حكى بعنوان "الكتاب غال" تأليف عبد التواب يوسف، وأوضحت أمنية عبد العال محمد قيمة الكتب وماتحتويه من أشياء ثمينة وأن الكتب هى من تساعدنا على الإختراع والإبداع وصنع الأشياء ومعرفة الحضارات من الكتب وما كان يحدث قبلنا من الأمم السابقة، بجانب ذلك نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة فنون تشكيلية رسم حر أدارها هشام النحاس.



إحتفالية عيد الميلاد المجيد فى قصر ثقافة حوض الرمال (1)



إحتفالية عيد الميلاد المجيد فى قصر ثقافة حوض الرمال (2)



إحتفالية عيد الميلاد المجيد فى قصر ثقافة حوض الرمال (3)



إحتفالية عيد الميلاد المجيد فى قصر ثقافة حوض الرمال (4)



إحتفالية عيد الميلاد المجيد فى قصر ثقافة حوض الرمال (5)