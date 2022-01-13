اليوم السابع
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تفاصيل وأماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

الخميس، 13 يناير 2022 04:53 م
تفاصيل وأماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن آخر توقعاتها لفرص الأمطار، اليوم، على كل أنحاء الجمهورية، حيث تتعرض البلاد لفرص أمطار على أغلب الأنحاء.
 
وينشر "اليوم السابع" خرائط وأماكن الأمطار خلال الساعات المقبلة وحتى نهاية اليوم، كما يلى:
 
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية
 
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
 
- أمطار خفيفة على جنوب الصعيد
 
-  فرص أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 9 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة طقسا باردا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلا للبرودة على شمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن غدا يشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والوجه البحرى، مع وجود فرص أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى  على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 9 درجات، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 9 درجات.

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