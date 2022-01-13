تفاصيل تبطين 228 كيلو ترع وجارى العمل فى 126 ترعة بقرى كفر الشيخ .. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تلقى اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ،تقريراً من المهندس كمال ميدان، وكيل وزارة الري بكفر الشيخ، عن الأعمال الجارية في أعمال المشروع القومي لتبطين الترع بقرى ومدن المحافظة، فتم الانتهاء من تبطين 228 كيلو ترع وجاري العمل في 126 ترعة في قرى المحافظة.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع الأعمال الجارية في استكمال تبطين وتأهيل الترع بمراكز المحافظة، تنفيذاً للمشروع القومي، وتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من المشروع القومي ،لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين، لترشيد الفاقد من المياه، مؤكداً أنه تم الانتهاء من عدد من الترع وجارى استكمال بقية أعمال التبطين لترع أخرى، وجاري العمل في تبطين 126 ترعة بمراكز وقرى المحافظة

وأضاف محافظ كفر الشيخ، تم تبطين228 كيلو ترع من بين 508 كيلو تم طرحهم ،وتمت الترسية لتأهيل 250كيلو ترع ، وجاري الترسية لتبطين وتأهيل 258 كيلو ترع، ومن المستهدف تبطين وتأهيل ألف كيلو خلال الأربع سنوات بدأت من شهر يوليو 2020 ، لشهر يوليو 2024م.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعانى من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.



تأهيل الترع بسيدي غازي



تأهيل الترع بقرى كفر الشيخ



تبطين الترع بكفر الشيخ



جانب من الاعمال الجارية لتأهيل الترع



جانب من تأهيل الترع بالحامول