تعليم بنى سويف تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول السبت المقبل

بنى سويف هانى فتحى

راجع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، مع مسئولى قطاع التعليم، استعدادات والترتيبات النهائية التي اتخذتها المديرية استعدادا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2021/2022 لسنوات النقل والشهادات العامة المحلية، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت المقبل 15 يناير الجارى، وتستمر حتى 3 فبراير المقبل.

ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات، وضمانا لحسن سير العملية الامتحانية، مع المتابعة المستمرة للمدارس للوقوف على جاهزيتها وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات.

من جهته أوضح محمد عبد التواب وكيل التعليم فى بيان لمحافظة بنى سويف، بأنه قد تم عقد سلسلة من الاجتماعات بحضور مديري التعليم العام والخدمات التربوية، وموجهي عموم المواد الدراسية لمراجعة خطة المديرية استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول،حيث تم التأكيد على أهمية التعاون وبذل الجهود والتكاتف بين جميع أطراف العملية التعليمية، مع تكثيف المتابعة الفنية من خلال الموجهين وتكون المتابعة واقعية من خلال معايير ومقاييس محددة لقياس أداء المعلم في الفصل ووضع برامج تدريبية لفنيات المتابعة للموجهين ،بالإضافة إلى التشديد على أن تكون الورقة الامتحانية مطابقة للمواصفات وخالية من الأخطاء الإملائية والمطبعية وبعيدة عن الأسئلة السياسية والدينية، مع التنبيه بتواجد موجه بكل لجنة لتذليل كافة الصعاب التي تواجه العملية الامتحانية.

كما ناقش المحافظ مع مسؤولى المديرية الترتيبات والاستعدادات الخاصة بامتحانات الصف الرابع الابتدائي ، والتي تبدأ يوم السبت المقبل 15 يناير الجاري وتنتهي الخميس 20 من نفس الشهر، حيث يؤدي الامتحان 82 ألف و759 تلميذاً وتلميذة في 678 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة

وأوضح "عبد التواب" أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لمتابعة سير الإمتحانات وتذليل العقبات التى تواجه العملية الامتحانية وتقديم الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة مع تكثيف المتابعة على المدارس خلال فترة الإمتحانات ، مع التأكيد على تفعيل واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية من ارتداد الكمامة والتباعد الاجتماعي وتطهير المدارس ونظافة دورات المياه.

وأضاف "عبدالتواب" بأن الوزارة قد حددت بعض الضوابط لعقد امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الابتدائي حيث يتم الامتحان في جميع الدروس منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية منهج شهر ديسمبر 2021وتم وضع الامتحان من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه بالإدارات التعليمية وسيكون الامتحان مختلفاً من مدرسة لأخري على أن يتضمن الامتحان أسئلة متنوعة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الابتدائي ، والتي تبدأ يوم السبت 15 يناير بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية ، ويوم الأحد 16 يناير العلوم والمهارات المهنية ، ويوم الاثنين17 يناير بمادتي الدراسات الإجتماعية و Ict.، ويوم الثلاثاء 18 يناير بامتحان اللغة الإنجليزية، والخميس 20 يناير بمادة الرياضيات.