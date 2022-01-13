تطوير المدن ومنطقة شركات البترول.. أبرز قرارات المجلس التنفيذى بالسويس

السويس - محمد عزام

أعلن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، البدء فى أعمال التطوير لعدد من المدن السكنية القديمة وسيتم عمل مخطط عام وساحات انتظار وأسواق وحدائق ورفع كفاءة المرافق العامة ودهانات العمارات والرصف بعد تخصيص المبالغ المالية المطلوبة بعد موافقة رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، خالد سعداوى السكرتير العام، والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة، كما حضر من القيادات الأمنية كل من اللواء عبد الرحمن هريدى نائب مدير الأمن ومسئولى إدارة المرور والحماية المدنية والمرافق، ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات والقيادات التنفيذية .

وأشار المحافظ إلى أن قطاع الصحة فى السويس فى حالة جيدة، حيث تم دخول جراحات جديدة وإجراء عدد من العمليات الكبرى بقسم القسطرة التداخلية لم تكن موجودة من قبل بالمستشفى العام وصلت إلى 300 عملية منذ افتتاح قسم القسطرة التداخلية، بإشراف طاقم طبى مدرب، ويأتى هذا فى إطار تطوير المنظومة الصحية بالسويس وافتتاح أقسام وتخصصات جديدة لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالى السويس بالشكل الملائم ونحن نستعد لمنظومة التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى إنشاء الصرح الطبى للتأمين الصحى الشامل بحى فيصل والمستشفى الجامعى بحى عتاقة على طريق السويس القاهرة، وكذلك كلية الطب وقريبا كلية التمريض الامر الذى سيعطى فرصة كبيرة لتخريج كوادر طبية على أعلى مستوى فى السنوات القليلة القادمة .

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء رفع كافة التعديات والإشغالات المحيطة بالمدارس استعدادا لبدء امتحانات نصف العام، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد طفرة وتطوير فى منظومة العملية التعليمية بالسويس.

ووافق المجلس التنفيذى على المشاركة المجتمعية من عدد من الشركات، وأحد البنوك ورجل أعمال من ابناء السويس لتدعيم منظومة الصحة وتطوير المنطقة المحيطة لشركات البترول وتدعيم برنامج إخلال وتجديد الصرف الصحى وإنشاء مدرسة.

كما وافق المجلس التنفيذى، على تخصيص عدد من الأراضى على مستوى الأحياء لإقامة مشروعات خدمية وحيوية تخدم المواطن السويسى منها تخصيص قطعة أرض لإنشاء قومسيون طبى حديث متطور لتقديم خدمات الكشف الطبى بنطاق حى فيصل، ووافق على تخصيص قطعة أرض لمحطة تموين سيارات بدر 2 لإضافة خدمة تموين الغاز الطبيعى بالمحطة خلف الموقف الإقليمى لسيارات الأجرة بحى فيصل.

ووافق المجلس على توسعة ساحة انتظار السيارات بأول مدخل منطقة النمسا واستغلال الحديقة الموجودة اخر الشارع لساحة انتظار لاستيعاب السيارات وتخفيف الازدحام.

وقرر المجلس سحب أكثر من قطعة أرض من بعض الجهات المعنية لعدم جديتهم فى استغلال الأرض المخصصة، على أن يتم عمل دراسة سريعة لكيفية استغلالها للصالح العام .