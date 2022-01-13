تطهير وتعقيم اللجان وإرتداء الكمامات الطبية وتقليل أعداد الطلاب باللجان بامتحانات البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على إستعداد جميع الإدارات التعليمية وجاهزية جميع اللجان لإستقبال أبنائنا الطلاب المتقدمين لإمتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الحالى 2021 - 2022 م لمختلف مراحل التعليم الأساسى والتى ستنطلق إعتباراً من 15 من يناير الجاري وتنتهى فى 13 فبراير.



وأكد المحافظ على إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية لمواجهة كورونا وتطهير وتعقيم اللجان والتأكيد على التباعد الإجتماعي وإرتداء الكمامات الطبية وتقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية والحفاظ على التباعد والمسافات البينية الآمنة أثناء سير الإمتحانات ، مشيراً أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية والوحدات المحلية لتأمين اللجان وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من محيط المدارس ورفع التعديات والمخالفات أولاً بأول لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الإمتحانات .



مع التأكيد على توافر طبيب أو زائرة صحية بجميع اللجان لمواجهة أى طارىء ، كما وجه بتوفير كافة سبل الراحة للملاحظين والمراقبين والطلاب خلال الإمتحانات .



ووجه المحافظ بالإلتزام بالقواعد واللوائح المنظمة للإمتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الإمتحانات فى جو من الهدوء والإنضباط بما يحقق تكافؤ الفرص بينهم ومحاربة الغش .



كما صرح يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أنه بالنسبة لإمتحانات المرحلة الإبتدائية فيبلغ إجمالي أعداد تلاميذ الصف الرابع الإبتدائي 145578 تبدأ إمتحاناتهم فى 15 / 1 وأن إجمالي أعداد تلاميذ الصف الخامس الإبتدائي يبلغ 136188 تبدأ إمتحاناتهم فى 22 / 1 وإجمالى أعداد تلاميذ الصف السادس الإبتدائي 134150 تبدأ إمتحاناتهم فى 22 / 1 / 2022 م .



كما أشار وكيل الوزارة أنه بالنسبة للمرحلة الإعدادية فقد بلغ إجمالي أعداد الطلاب بالثلاث صفوف الأول والثانى والثالث الإعدادي ( رسمي عام - تجريبي - مهني - خاص عربي - خاص لغات ) 388937 طالب وطالبة سوف تبدأ إمتحانات الصف الأول الإعدادي فى 15 / 1 والصف الثانى فى 16 / 1 والثالث الإعدادي فى 29 / 1 وبالنسبة للمرحلة الثانوية فقد بلغ إجمالي أعداد طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي ( رسمي - رسمي لغات - خاص عربي / لغات - خدمات - منازل ) 35433 طالب وطالبة تبدأ إمتحاناتهم فى 22 / 1 وأن إجمالى أعداد طلبة وطالبات الصف الثانى الثانوي ( رسمي - رسمي لغات - خاص عربي / لغات - خدمات - منازل ) 35169 سوف تبدأ إمتحاناتهم فى 23 / 1 / 2022 م .