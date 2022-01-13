تصدع أجزاء من منزل قديم غير مأهور بالسكان فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شهدت محافظة بني سويف، تصدع جزئى بسقف منزل قديم مهجور غير مأهول بالسكان بحارة الفلكي من شارع عظيم الدولة بحي الرحبة، بمدينة بني سويف، ما تسبب في حدوث تصدعات وشروخ أدت إلى تساقط أجزاء محدودة من بسقف المنزل.

من جانبه، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إجراءات الأمن والسلامة المنفذة حيال سقوط جزء من سقف المنزل، حيث أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، بإشراف المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة، بإنه تم تشكيل لجنة مكونة من إدارة الأزمات وأعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، ومسؤولي الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية لمعاينة المبنى على الطبيعة والمباني المجاورة له، واتخاذ الاجراءات الاحترازية المتبعة ـ وذلك بحسب بيان للمركز الإعلامي بمحافظة بني سويف.