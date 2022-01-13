تشيلى أول دولة فى أمريكا اللاتينية تطبق الجرعة الرابعة للقاح كورونا

فاطمة شوقى

تطبق تشيلى الجرعة الرابعة للقاح كورونا لمواطنيها خاصة الذين يعانون من نقص المناعة وتزيد أعمارهم عن 12 عاما، لتصبح أول دولة فى أمريكا اللاتينية تطببق الجرعة الرابعة للتطعيمات.

وقالت صحيفة "الاكونوميستا" الإسبانية، إن تشيلى نفذت واحدة من أنجح حملات التلقيح في العالم وكانت من أوائل الدول في المنطقة التي بدأت في تطعيم سكانها ضد فيروس كورونا، وتمكن مواطنيها من تطبيق الجرعة الرابعة للقاح كورونا

وتمكن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا من تلقي الجرعة الرابعة من اللقاح ضد كوفيد -19 ، وفي فبراير ، سيتمكن جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا والذين تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح قبل ستة أشهر من الوصول إليها.

وقال الرئيس سباستيان بينيرا "يعاني العالم وتشيلي من العواقب المدمرة للوباء منذ أكثر من عامين ، واليوم بسبب متغير أوميكرون الجديد ، يشهد العالم مستويات قياسية من الإصابات".

وأضاف أن هذا هو السبب في أنه "نبدأ عملية تطعيم جديدة ضخمة بجرعة رابعة أو جرعة تعزيز ثانية ، والتي ستبدأ مع الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة لأنهم بحاجة إلى تعزيز مخططهم. . بإلحاح أكبر ".

وأعرب بينيرا عن تقديره للنجاح الذي حققته تشيلي في عملية التطعيم ومعدلات الوفيات المنخفضة أثناء الوباء، مشيرا إلى أن هذا "ميزة لكل التشيليين ويضعنا بين أفضل البلدان في العالم بالطريقة التي تمكنا بها من مكافحة هذا الوباء".

وهكذا ، وصلت حملة التطعيم التشيلية ، التي كانت تطوعية حتى الآن ، إلى أكثر من 92٪ من السكان (19 مليون نسمة) ممن تجاوزوا 18 عامًا ممن أتموا برنامج التطعيم، وبالمثل ، تم إعطاء 5612633 جرعة لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 3 و 17 عامًا، ومع ذلك ، لا يزال هناك 1.6 مليون شخص لم يتناولوا الجرعة الثالثة.

وعلى الجانب الآخر، توجد هايتي ، حيث تم تلقيح ما يزيد قليلاً عن 1٪ من سكانها (0.62٪ فقط بالمخطط الكامل)، فهايتى وجواتيمالا (حيث يتم تحصين 35٪ من السكان) لن يصلوا إلى الهدف الذي فرضته منظمة الصحة العالمية لحماية 40٪ على الأقل من السكان بكلتا الجرعتين.