تشريح جثمان عروس الهرم المتوفاة بعد زفافها بساعات.. والعريس يكشف التفاصيل

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة عروس لقيت مصرعها بالهرم بعد ساعات من زفافها مختنقة داخل شقتها، لكتابة تقرير وافً حول أسباب الوفاة، وأفادة جهات التحقيق به.

وناظرت النيابة جثة العروس وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية تشير إلى وجود عنف جنائى، فأصدرت قرار بدفنها بعد الانتهاء من التشريح، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واستمعت النيابة العامة لأقوال زوج العروس المتوفية والذى قال أن زوجته دخلت الحمام وعندما تأخرت ذهب ليفتح الباب فوجدها ساقطة على الأرض وفاقدة الوعي، وفارقت الحياة بعد نقلها إلى المستشفى.

وكشفت التحقيقات، أن العروس تم زفافها أول أمس الثلاثاء، وأنها توفيت مختنقة نتيجة تسريب غاز داخل دورة مياه الشقة.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا بوفاة ربة منزل داخل شقتها، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المتوفية متزوجة حديثا، حيث مر يوم واحد على زواجها، وتعرضت لاختناق بسبب تسرب غاز السخان.