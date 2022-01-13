تداول 1304 طن بضائع عامة ومتنوعة و531 شاحنة و 40 سيارة بموانئ البحر الأحمر

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن شملت حركة الواردات 397 طن بضائع عامة و 348 شاحنة و31 ملاكي 12 سفن علي أرصفة الموانئ .

استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 64 شاحنة 5 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 47 شاحنة 17 ملاكي و السفينة أمل بحمولة 77 شاحنة 9 ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 79 شاحنة وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 78 شاحنة 3 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 87 شاحنة و6 ملاكي .

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة بريدجومغادرة السفينة سيناء والسفينة بريدج حيث تم استقبال 81 شاحنة بحمولة 907 طن، وتصدير 18 شاحنة بحمولة 397 طن.