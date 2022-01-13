تداول 1304 طن بضائع عامة ومتنوعة و531 شاحنة و 40 سيارة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الاحمر، تداول 1304 طن بضائع عامة ومتنوعة و531 شاحنة و40 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات 397 طن بضائع عامة و183 شاحنة و9 ملاكي وتصدير .
وأكدت الهيئة في بيان لها، أن شملت حركة الواردات 397 طن بضائع عامة و 348 شاحنة و31 ملاكي 12 سفن علي أرصفة الموانئ .
استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 64 شاحنة 5 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 47 شاحنة 17 ملاكي و السفينة أمل بحمولة 77 شاحنة 9 ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 79 شاحنة وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 78 شاحنة 3 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 87 شاحنة و6 ملاكي .
كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة بريدجومغادرة السفينة سيناء والسفينة بريدج حيث تم استقبال 81 شاحنة بحمولة 907 طن، وتصدير 18 شاحنة بحمولة 397 طن.
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