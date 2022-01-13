اليوم السابع
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الخميس، 13 يناير 2022 08:52 ص
أكرم القصاص
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تحويل بعض الرحلات القادمة للكويت إلى مطارات مجاورة لانعدام الرؤية بسبب الضباب

الخميس، 13 يناير 2022 08:33 ص
تحويل بعض الرحلات القادمة للكويت إلى مطارات مجاورة لانعدام الرؤية بسبب الضباب مطار الكويت ـ أرشيفية
الكويت (أ ش أ)

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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، اليوم الخميس، تحويل بعض الرحلات القادمة للبلاد إلى مطارات مجاورة إلى حين تحسن الأحوال الجوية.
 
وأوضحت الإدارة -في بيان صحفي على موقعها "تويتر"- أن تحويل تلك الرحلات إلى المطارات المجاورة؛ جاء نظرا إلى انخفاض الرؤية الأفقية في مطار الكويت الدولي بسبب الضباب الكثيف.
 
وكانت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية ذكرت على موقعها الإلكتروني أن البلاد تشهد حاليا انخفاضا في الرؤية الأفقية؛ بسبب الضباب تصل إلى أقل من ألف متر وقد تنعدم في بعض المناطق.

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