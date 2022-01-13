اليوم السابع
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تحرير 7516 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء كمامة

الخميس، 13 يناير 2022 10:58 ص
تحرير 7516 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء كمامة كمامات-أرشيفية
محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط عدد (7516) شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7450) شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (66) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (740) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (158) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (962) أرجيلة.
 
وعلى جانب اخر، تم تحرير عدد (2777) مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى ورفع عدد (70) سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع وضبط (2976) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.
 

كورونا

كمامة

ملصق الكتروني

مرور

حوادث

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