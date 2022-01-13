تجديد حبس المتهمين فى حادث "معدية الموت" بمنشأة القناطر 15 يوما

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس المتهمين فى حادث "معدية الموت" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بالتسبب في الحادث، والقتل الخطأ الناتج عن الإهمال، وإدارة المعدية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وكشفت التحقيقات أن ضحايا الحادث هم كلًا من سعيد سعد سعيد الطناني، ومجدى صبري سالم، زياد أحمد حسن، هاجر عبد الصمد، شروق ياسر محمد، دعاء نبيل عبد الرسول، زينب عبد المؤمن عبد العزيز، ندى أحمد حسن جاد.

وأصدرت جهات التحقيق تصريح بدفن جثث الضحايا، بعد إجراء المناظرة، وقالت مصادر طبية لـ"اليوم السابع" أن الوفاة التى تحدث نتيجة الغرق يكون سببها ما يعرف بـ"اسفكسيا الغرق"، التى تحدث نتيجة دخول كمية من الماء إلى الرئة مما يؤدى إلى الاختناق وامتلاء القصبة الهوائية بالمياه، وفى بعض الحالات يحدث نوع من أنواع التورم فى أنسجة الرئة وتضخمها.

وأمرت جهات التحقيق بعرض السيارة المتسببة فى على مهندس فنى لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، لفحص أجزائها الميكانيكية، والمكابح الخاص بها، لبيان ما إذا كان بها مشاكل فنية تحول دون قيادتها من عدمه، كما أمرت بغلق المعدية وتشكيل لجنة لفحصها، وتحديد مدى صلاحيتها، وإذا ما كان بها مشاكل فنية تحول دون صلاحيتها للاستخدام.