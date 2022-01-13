اليوم السابع
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تبطين 47 ترعة وإنشاء 7 كبارى ومشروعين للحماية من أخطار السيول بسوهاج.. صور

الخميس، 13 يناير 2022 02:00 ص
تبطين 47 ترعة وإنشاء 7 كبارى ومشروعين للحماية من أخطار السيول بسوهاج.. صور حياة كريمة
سوهاج محمود مقبول

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المشروع القومى لتبطين الترع التي تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذى جرى تطبيقه في محافظة سوهاج ما عاد بالنفع الكبير على المواطنين من خلال توفير المياه اللازمة للزراعة طوال العام، ليس هذا فقط بل أن هناك مشروعات أخرى يجرى تنفيذها من خلال مبادرة حياة كريمة من إنشاء كبارى أعلى الترع ومشروعات للحماية من أخطار السيول.

اليوم السابع يقدم أهم المشروعات بقطاع الرى خلال عام 2021 والتي تشمل تبطين الترع وحماية القرى من مخاطر السيول.. تعرف عليها من خلال المعلومات التالية، والتى تضمنت الانتهاء من 56 مشروعا، منها تبطين 47 ترعة بطول 207 كيلو و200 متر، بالإضافة إلى إنشاء 7 كباري أعلى الترع، ومشروعين حماية من أخطار السيول تعرف عليها.

1 - إنشاء 7 كباري بتكلفة 24 مليونا و433 ألف جنيه، وهى "كوبرى مشاة على ترعة الكسرة بمركز البلينا، وكوبري أعلى ترعة نجع حمادي الشرقية بمركز ساقلتة، وكوبري أعلى ترعة نجع حمادي الغربية بالمنشاة، وكوبري الكيلو 3.30 على مصرف سوهاج الرئيسي بمركز سوهاج، وكوبري الكيلو 25.75 أعلى مصرف سوهاج الرئيسي بمركز طما، وكوبري الكيلو 78 أعلى ترعة نجع حمادي الشرقية بمركز ساقلتة، وكوبري الكيلو 87 أعلى ترعة نجع حمادي الشرقية بمركز ساقلتة".

2- الانتهاء من مشروعي "حماية منطقة القرنة، ومنطقة الصوامعة شرق" من أخطار السيول بتكلفة 15 مليونا و890 ألف جنيه.

3- الانتهاء من تبطين 47 ترعة بنطاق المحافظة، من إجمالي عدد الترع المدرجة بخطة التبطين بنطاق المحافظة بلغ 178 ترعة، بإجمالي أطوال 547 كيلو و200 متر.

انشاء 7 كباري اعلى الترع خلال العام الماضي (1)
 

 

انشاء 7 كباري اعلى الترع خلال العام الماضي (2)
 

 

انشاء 7 كباري اعلى الترع خلال العام الماضي (8)
 

 

انشاء 7 كباري اعلى الترع خلال العام الماضي (9)
 

 

انشاء 7 كباري اعلى الترع خلال العام الماضي (10)
 

 

انشاء 7 كباري اعلى الترع خلال العام الماضي (11)
 

 

انشاء 7 كباري اعلى الترع خلال العام الماضي (12)
 

 

انشاء 7 كباري اعلى الترع خلال العام الماضي (13)
 

 

تبطين 47 ترعة خلال عام 2021 (1)
 

 

تبطين 47 ترعة خلال عام 2021 (1)
 

 

تبطين 47 ترعة خلال عام 2021 (2)
 

 

تبطين 47 ترعة خلال عام 2021 (3)
 

 

تبطين 47 ترعة خلال عام 2021 (4)
 

 

تبطين 47 ترعة خلال عام 2021 (5)
 

 

تبطين 47 ترعة خلال عام 2021 (6)
 

 

تبطين 47 ترعة خلال عام 2021 (7)
 

 

تبطين 47 ترعة خلال عام 2021 (8)
 

 

تبطين 47 ترعة خلال عام 2021 (9)
 

 

انشاء 7 كباري اعلى الترع خلال العام الماضي (1)
 

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