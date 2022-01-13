تايلاند تعتزم فرض رسوم دخول جديدة للزوار الأجانب

وكالات الأنباء

قال مسئولون إن تايلاند ستفرض رسوم دخول بقيمة 300 بات "9 دولارات أمريكية" للزوار الأجانب، ابتداءً من أبريل المقبل، حيث تسعى البلاد إلى جذب المسافرين مرة أخرى وإصلاح قطاع السياحة الذى تضرر من تأثير قيود السفر المتعلقة بجائحة كورونا.

وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن قواعد الدخول المفروضة للحد من الوباء أضرت بصناعة السياحة الحيوية فى تايلاند العام الماضى، حيث انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي الذي لم تعرفه البلاد منذ أكثر من 20 عاما.

وقال المتحدث باسم الحكومة ثاناكورن وانجبونكونغتشانا، إن الرسوم الجديدة ستدرج في تذاكر الطيران؛ ولم يتم بعد تحديد طريقة التحصيل من الدخول عن طريق البر، مضيفا أن السائحين الأجانب سيحتاجون أيضا إلى تغطية تأمينية قصوى تبلغ مليون بات لكل منهم في حالة الوفاة وما يصل إلى 500 ألف بات لرسوم المستشفى.

وبحسب سوثيبونج فوينفيبوب، نائب رئيس مجلس السياحة في تايلاند، كان فيروس كورونا السبب الرئيسي لتأخر تنفيذ إجراءات رسوم الدخول هذه رغم أنها كانت قيد المناقشة لفترة طويلة، مشيرا إلى أن الضريبة تشبه الرسوم المفروضة على السائحين في العديد من البلدان الأخرى، وأن الفوائد التي ستأتي من المبادرة ستكون ضخمة مقارنة بالرسوم الإسمية.