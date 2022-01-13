اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 يناير 2022 01:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تأييد حبس مستريح مدينة نصر 3 سنوات بتهمة النصب على المواطنين

الخميس، 13 يناير 2022 11:37 ص
تأييد حبس مستريح مدينة نصر 3 سنوات بتهمة النصب على المواطنين محكمة ، ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، تأييد حبس شخص 3 سنوات بتهمة النصب على المواطنين من خلال استدراجهم بزعم استثمار وتوظيف أموالهم.

 

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن المتهم اوهم ضحاياه من المواطنين باستثمار أموالهم مقابل أرباح سنوية، ولكنه توقف عن دفع الارباح ورفض رد أموالهم.

 

كانت نيابة مدينة نصر أحالت المتهم - محبوس - للمحاكمة في القضية رقم 36254 لسنة 2021 جنح مدينة نصر أول، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على الأموال بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على الأموال بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح.


مستريح مدينة نصر

المتهم بالنصب على المواطنين

محكمة جنح مستأنف مدينة نصر

بتهمة النصب

اخبار الحوادث

مدينة نصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة