تأييد حبس مستريح مدينة نصر 3 سنوات بتهمة النصب على المواطنين

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، تأييد حبس شخص 3 سنوات بتهمة النصب على المواطنين من خلال استدراجهم بزعم استثمار وتوظيف أموالهم.

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن المتهم اوهم ضحاياه من المواطنين باستثمار أموالهم مقابل أرباح سنوية، ولكنه توقف عن دفع الارباح ورفض رد أموالهم.

كانت نيابة مدينة نصر أحالت المتهم - محبوس - للمحاكمة في القضية رقم 36254 لسنة 2021 جنح مدينة نصر أول، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على الأموال بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على الأموال بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح.