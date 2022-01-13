تأجيل محاكمة قاتل زوجته بالدقهلية أثناء تنفيذ حكم حضانة لجلسة 17 فبراير

الدقهليه شريف الديب - مرام محمد

قررت محكمة جنايات المنصورة، تأجيل نظر قضية مقتل ربة منزل علي يد زوجها بـ 5 طعنات أثناء تنفيذ قرار تسليم حكم الحضانة لأطفاله الصغار، لجلسة 17 فبراير، لسماع الشهود.



وباشرت اليوم الخميس، محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثانية، محاكمة المتهم بقتل طليقته، واستمعت لأقوال المتهم من داخل قفص الاتهام، وطالبت المحكمة سماع أقوال الشهود.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني، وعضوية المستشارين وسام ماهر السيد احمد، وعبد الله عبدالله مطاوع، والسيد عيد منصور، وأمانة سر محمود السيد محمود، والسيد مصطفي رجب، وذلك في القضية رقم 5333 لسنة 2021، والمقيدة برقم 1397 لسنة 2021 كلي شمال المنصورة.



وقررت المحكمة رفع الجلسة بعد الاستماع لطلبات الدفاع، باستدعاء شهود الإثبات، على أن تصدر قرارها في نهاية الجلسة.



وخلال جلسة المحاكمة الماضية، طالب المدعي بالحق المدني، بإضافة وصف سبق الإصرار والترصد لتهمة القتل العمد، وذلك نظرًا لوجود نية مبيتة لدى المتهم في قتلها، ومعاقبته بأقصى عقوبة.



وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، تلقت بلاغًا بمقتل سماح فتحي عبد الرازق 32 سنة - ربة منزل، مقيمة بمدينة المنزلة، بعدما سدد لها طليقها وليد. أ، 5 طعنات نافذة بسكين أبيض في الشارع.



وبالفحص والتحريات تبين أن المتهم ترصد بالمجني عليها أثناء ذهابها إلى منزله، لتنفيذ حكم قضائي بحضانة نجليهما، وغافلها وطعنها، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

