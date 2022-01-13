بولندا تعلن تلقيح 48.6 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا

وارسو أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة البولندية، منح إجمالى 48 مليونًا و643 ألفًا و742 جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا، من بينها 211 ألفًا و886 جرعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات الوزارة - حسبما ذكر راديو "بولندا الدولى"، - أنه جرى منح نحو أكثر من 21.9 مليون جرعة أولى من اللقاح، بينما تم تطعيم أكثر من 21.3 مليون شخص ضد الوباء بالكامل حتى الآن فى البلاد.

وتتضمن التطعيمات لقاحات ذات جرعتين من تطوير شركات تصنيع الدواء "فايزر- بيونتك" الأمريكية والألمانية، و"موديرنا" الأمريكية، و"أسترازينكا" البريطانية، وكذلك لقاح ذو الجرعة الواحدة من شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية.

وكانت بولندا قد أعلنت، فى وقت سابق اليوم، تسجيل 16 ألفًا و173 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى الإصابات بكورونا فى البلاد منذ بداية الجائحة إلى 4 ملايين و248 ألفًا و559 حالة، فيما سجلت البلاد خلال الفترة ذاتها 684 حالة وفاة جديدة ناجمة من الإصابة بالمرض؛ ليصل إجمالى حالات الوفاة هناك إلى 100 ألف و938 وفاة.