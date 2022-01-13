بولندا تسجل 16 ألفا و878 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ.ش.أ

أعلنت السلطات الصحية في بولندا اليوم الخميس تسجيل 16 ألفا و878 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد بالإضافة إلى 481 حالة وفاة جديدة.

وقالت وزارة الصحة حسبما ذكر راديو بولندا الناطق بالإنجليزية، إن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات جراء إصابتهم بالفيروس يبلغ 16 ألفا و307 أشخاص، بينما بلغ إجمالي عدد المتعافين 3 ملايين و751 ألفا و459 شخصا.

يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في بولندا منذ بداية تفشي الوباء بلغ 4 ملايين و265 ألفا و433 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 101 ألف و419 حالة وفاة.