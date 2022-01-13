بـ200 مليون دولار 3 مشروعات لمواجهة تلوث الهواء.. اعرف التفاصيل

كتبت منال العيسوى

تبنت الدولة ممثلة فى وزارة البيئة مهمة القضاء على تلوث الهواء وخفض الانبعاثات الكربونية لما لها من تأثير مباشر ومرتبط بقضية التغيرات المناخية، ونفذت 3 مشروعات بهدف الحد من تلوث الهواء وخفض الانبعاثات بتكلفة قدرها 200 مليون دولار.

1- المشروع الأول "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى"، والذى تصل تكلفته لـ200 مليون دولار، بهدف ‏تحديث نظام رصد جودة الهواء، وتدعيم قدرة السكان فى محيط منطقة القاهرة الكبرى، والقدرة على مواجهة حالات ارتفاع التلوث، ومنها الحوادث التي تنشأ وتتفاقم من بسبب الانبعاثات والظواهر المناخية الشديدة.

2- المشروع الثانى خاص ب‏تحسين إدارة المخلفات الصلبة فى القاهرة الكبرى، ويتضمن خطط إنشاء المدافن الصحية المتكاملة لإدارة المخلفات، ومنها مدفن مدينة العاشر من رمضان، بالتوازى مع إغلاق وإعادة تأهيل مكب النفايات في أبو زعبل، بالإضافة لتدعيم الإطار التنظيمى لإدارة المخلفات.

3- المشروع الثالث يعد أكبر مشروع للتحكم التلوث الصناعى على مستوى الشرق الأوسط فى مجال مكافحة التلوث الصناعى واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف فى الصناعة المصرية، الذى أطلقته وزارة البيئة بالتعاون الجهات المانحة الدولية، وقائم على تقديم آلية تمويل لتنفيذ تقنيات وأنظمة إدارة الموارد بكفاءة، ويشمل الغلايات والمبردات الموفرة للطاقة،و الوقود البديل، وإعادة إستخدام الفواقد من الحرارة والمخلفات التى يمكن تدويرها.