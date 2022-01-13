بعد مرور عامين من ظهور الوباء.. ماذا فعلت كورونا فى صحتنا؟

فاطمة ياسر

خلقت جائحة كورونا نوعا من الاضطرابات النفسية، فازداد لدى البعض الشعور بالقلق والتوتر العصبي ، فكان على الجميع الاعتياد على عادات جديدة مثل ارتداء قناع، والتباعد الاجتماعي، وطلبات البقاء في المنزل ، بالإضافة إلى الخوف من الإصابة بالعدوى.

ولكن بعد مرور عامين من ظهور وباء كورونا، ماذا فعلت بنا هذه الجائحة؟ يجيب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر موقع " facty"، الذي وصف هذه الحالة من الاضطرابات النفسية بسبب كورونا بأنها الإرهاق الوبائي، ومن ضمن أعراضها التالي:



-نقص الطاقة: يعاني الجميع من نقص الطاقة بعد يوم طويل في العمل أو قلة النوم أثناء الليل، ومع ذلك، من الواضح أن نقص الطاقة الناجم عن الإرهاق الوبائي يرجع إلى الوباء الحالي. ويتجلى نقص الطاقة في الشعور بالتعب وعدم الانتعاش في الصباح وطوال اليوم حتى المهام البسيطة مثل المشي أو القيام بالأعمال المنزلية تكون مرهقة.