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بدء حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب بحضور الرئيس السيسي

الخميس، 13 يناير 2022 11:09 ص
بدء حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب بحضور الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم - محمد عبد المجيد

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بدأت منذ قليل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية الوطنية للتدريب، ضمن فعاليات اليوم الأخير من منتدى شباب العالم، فى مدينة شرم الشيخ.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

 


منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

اللواء خالد فودة

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

الأكاديمية الوطنية للتدريب

شرم الشيخ

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