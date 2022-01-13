بث مباشر.. مالك عقار فيصل يكشف تفاصيلا مثيرة فى مصرع 4 أطفال بحريق شقة

كتب عبد الرحمن سيد

أجرى اليوم السابع، بثا مباشرا مع مالك عقار فيصل الذى توفى بداخله 4 أطفال بحريق شقة سكنية، وروى محاولات الأهالى في إنقاذهم، ولكن لم يستطيعوا إخراجهم أحياء من داخل الشقة ولقوا مصرعهم، وبدأ الحريق داخل إحدى الغرف فى الشقة السكنية بالطابق الثالث ما أسفر عن وفاتهم جميعًا مختنقين بأبخرة الدخان السامة.

تحقيقات النيابة كشفت تفاصيل الحريق الذى وقع ما بين الساعة الـ7 والـ8 مساءً فى غياب الأم التى كانت خارج المنزل ومنفصلة عن زوجها وأثناء عودتها فوجئت باشتعال النيران وسط محاولة الأهالى السيطرة على الحريق قبل وصول رجال الحماية المدنية، ويعمل رجال المعمل الجنائى على رفع الأدلة الجنائية من موقع الحادث لفحصها وتحديد سبب اشتعال النيران.

وهناك خطوات يتم اتباعها فى حالة حدوث حريق داخل أى شقة، وهى :

1- الاتصال الفورى على رقم 180 المخصص للحماية المدنية دون الانتظار لمعرفة كيفية التعامل مع النيران.

2- إذا كانت النيران فى بداية اشتعالها ومحدودة يمكن السيطرة عليها طبقا لنوع الحريق باستخدام الطفاية.

3-غلق مصادر الغاز والكهرباء فى حالة نشوب حريق.

4- الإسراع فى مغادرة شقتك مع اشتعال النيران لمنع وقوع إصابات.

5-إذا كان الهروب من موقع الحريق يستلزم اختراق منطقة بها نيران فيمكن تغطية الجسم بمفرش أو بطانية مبللة مع مراعاة تغطية الفم والأنف بقماش مبلل لتقليل أثر الدخان.

6- فى حرائق الشقق يكون الهروب لأسفل لأن النار تتجه لأعلى.

7- إذا اضطررت للصعود لأعلى فى حالة نشوب حريق يجب الوصول إلى سطح المبنى ولا تقترب من أسوار السطح، لأنها المسار الطبيعى للدخان والحرارة.

8- فى حالة حدوث اشتعال النيران فى شقتك تجنب استعمال المصعد اثناء عملية الهروب و الإخلاء للمبنى تحسبا لانقطاع أسلاك المصعد.

9- منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة تحسبا لحدوث أى ماس كهربى.

10-عدم ترك كميات من الخشب مشتعلة داخل الشقة قبل نوم أصحابها.