انهيار والد مهندس الدقهلية المقتول غدرا على يد صديق عمره فى المحكمة.. لايف

الدقهليه مرام محمد

قدم تليفزيون اليوم السابع في بث مباشر تغطية خاصة، تضمنت لقاءً خاصاً مع والد مهندس الدقهلية أحمد عاطف الشربيني حامد الزيني، والذى قتله صديق عمره وألقاه فى النيل، وذلك خلال ثان جلسات القضية أمام محكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية، والتى سيجرى النطق بالحكم فيها في نهاية رول الجلسة.

وقال والد المهندس، إنها جريمة خيانة من صديق لصديقه، ليقوم بالضحك عليه ويستدرجه إلى أعلي مكان فى كوبرى جامعة المنصورة ليقوم بإلقائه من أعلي نقطة فى الكوبري، ويستغل أن المنطقة هادئة بدون كاميرات لينفذ جريمته الشنعاء، وذلك للهروب من الديون بعد مطالبة ابني له بسداد جزء من الديون، لأن زوجته قاربت على الولادة ويحتاج إلى المال.

وأكد والد المهندس، أنه المتهم هو قاتل ابنه وتأكد من ذلك بعد أن اكتشفوا أن رصيده فى البنك لا يتخطي 38 ألف جنيه، فكيف كان يقوم بتسديد كل الديون.



وأضاف، "سوف ارتاح أنا ووالدته وزوجته وأولاده بعد تنفيذ حكم الإعدام فيه".



وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، أحال المتهم "محمد أ. م."، 32عامًا، محبوس، صاحب شركة بلاستيك، ومقيم في مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، إلى محكمة جنايات المنصورة، في الاتهامات الموجهة ‏إليه في القضية رقم 13268 لسنة 2021 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 2874 لسنة ‏‏2021 كلي جنوب المنصورة.‏

ووجهت النيابة إلى المتهم أنه سبق جنايته بأخرى، وفي ذات المكان ‏وفي رابطة زمنية واحدة، ذلك بخطف المجني عليه، وكان ذلك بطريق التحايل ‏بأن أوهمه بسداد المستحقات المالية الخاصة به، وما أن خدعته ‏الحيلة تمكن من اقتياده داخل سيارة وإبقائه بها لإقصائه بعيدًا عن ذويه وأعين الرقباء، وليتم الجريمة محل الاتهام السابق، وعلى النحو المبين ‏بالتحقيقات‎ .‎​