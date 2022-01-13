اليونان تمدد قيود كورونا حتى 23 يناير

أ.ش.أ

مددت وزارة الصحة اليونانية القيود الحالية المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حتى 23 يناير الجارى.

وذكرت صحيفة كاثمريني اليونانية، اليوم الخميس، أن التمديد جاء بناء على توصية من لجنة الخبراء الاستشارية للحكومة اليونانية بشأن الفيروس.

وأشارت إلى أنه تم الإعلان عن الإجراءات المعمول بها حاليا أواخر الشهر الماضي ودخلت حيز التنفيذ في 3 يناير الجاري، وهي تشمل إغلاق جميع أماكن الترفيه في منتصف الليل، في حين يمكن لستة أشخاص كحد أقصى مشاركة طاولة واحدة .

كما تشمل الإجراءات الحالية أيضا إلزام نصف الموظفين في القطاعين العام والخاص بالعمل من المنزل، وسيتعين على المواطنين ارتداء أقنعة حماية متزايدة أو أقنعة مزدوجة في محلات السوبر ماركت ووسائل النقل العام.